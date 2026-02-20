İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları

    Xidmət rəisi: Probasiya nəzarətində olan şəxslərin törətdiyi cinayətlər bir faizi keçmir

    Daxili siyasət
    • 20 fevral, 2026
    • 18:22
    Xidmət rəisi: Probasiya nəzarətində olan şəxslərin törətdiyi cinayətlər bir faizi keçmir

    Probasiya nəzarətində olan şəxslərin törətdiyi cinayətlər bir faizi keçmir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Ədliyyə Nazirliyi Probasiya Xidmətinin rəisi Vüqar Ağayev Hakimlərinin II Forumu çərçivəsində baş tutan panel müzakirəsində deyib.

    O bildirib ki, iki il ərzində probasiya xidmətində böyük işlər görülüb:

    "Probasiya Xidmətinin inkişafına çox böyük diqqət yetirilir. 2018-ci ildən ölkəmizdə probasiya xidməti fəaliyyət göstərir. Son iki il ərzində probasiya ximdətini tək nəzarət deyil, eyni zamanda reabilitasiya qurumuna da çevirə bilmişik. Ötən dövrdə bir sıra Avropa dövlətlərinə səfərlər olub. Biz ali təhsil müəssisəsində təhsil alan psixoloqları Probasiya Xidmətinə cəlb etdik. Eyni zamanda, beynəlxalq əməkdaşlığın genişlənməsinə çalışırıq".

    O, Xidmətdə Avropa ölkələrinin təcrübələrini tətbiq edildiyini, təcrübə mübadiləsi aparıldığını vurğulayıb:

    "Bu istiqamətdə fəaliyyət davam etdirilir. Təhillər göstərir ki, probasiya nəzarətində olan şəxslərin törətdiyi cinayət bir faizi keçmir. Bu, aşağı göstərici sayılır. Artıq hakimlərin probasiya xidmətinə sorğu göndərmək imkanı olacaq. Biz ilk dəfə olaraq həm məhkumlarla, həm də zərərçəkənlərlə işləyirik. Barışmalar nəticəsində cəzadan azad etmə tətbiq olunur".

    Ədliyyə Nazirliyi Probasiya Xidməti məhkum əməkdaşlıq

    Son xəbərlər

    18:35

    "Xocalı soyqırımı, itkin şəxslər: faktlar, sübutlar və humanitar məsuliyyət" mövzusunda dəyirmi masa təşkil edilib

    Daxili siyasət
    18:30

    Azərbaycanda informasiya və rabitə xidmətlərinin ümumi dəyəri açıqlanıb

    İKT
    18:29
    Foto

    Kürdəmirdə heyvan bazarı yenidən açılıb

    Sağlamlıq
    18:29
    Foto

    Bakıda Hakimlərin II Forumunun bağlanış mərasimi keçirilib - YENİLƏNİB-2

    Daxili siyasət
    18:22

    Dorin Junqietu: "Moldova Azərbaycanı LNG tədarükü üzrə potensial tərəfdaş kimi nəzərdən keçirir"

    Energetika
    18:22

    Xidmət rəisi: Probasiya nəzarətində olan şəxslərin törətdiyi cinayətlər bir faizi keçmir

    Daxili siyasət
    18:19

    Əfqanıstanda 5,5 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    18:13

    Azərbaycanda informasiya və rabitə sektorunda orta maaş 13 %-ə yaxın artıb

    İKT
    18:10

    Pistorius: Almaniya Ukraynaya yardım göstərməyə davam edəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti