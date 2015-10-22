СМИ: Президент Федерации футбола Армении покинул страну

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Президент Федерации футбола Армении Рубен Айрапетян уехал из страны.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, Айрапетян покинул Армению после вчерашнего допроса в Следственном комитете по делу избиения ветерана Смбата Акобяна.

По информации СМИ, Айрапетян намеревался выехать из страны в целях лечения во второй половине ноября, но вместо этого уехал вчера вместе с супругой и отцом. Смбат Акобян, который 21-го сентября был жестоко избит на улице Абовяна, заявлял, что за этим стоит Рубен Айрапетян.