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    СМИ: Президент Федерации футбола Армении покинул страну

    Айрапетян покинул Армению после вчерашнего допроса в Следственном комитете по делу избиения ветерана Смбата Акобяна

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Президент Федерации футбола Армении Рубен Айрапетян уехал из страны. 

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, Айрапетян покинул Армению после вчерашнего допроса в Следственном комитете по делу избиения ветерана Смбата Акобяна.

    По информации СМИ, Айрапетян намеревался выехать из страны в целях лечения во второй половине ноября, но вместо этого уехал вчера вместе с супругой и отцом. Смбат Акобян, который 21-го сентября был жестоко избит на улице Абовяна, заявлял, что за этим стоит Рубен Айрапетян.

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