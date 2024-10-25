О нас

Президент Армении утвердил регламент работы комиссий по делимитации границы с Азербайджаном

Президент Армении утвердил регламент работы комиссий по делимитации границы с Азербайджаном Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил регламент работы комиссий по делимитации границы с Азербайджаном.
В регионе
25 октября 2024 г. 13:41
Президент Армении утвердил регламент работы комиссий по делимитации границы с Азербайджаном

Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил регламент работы комиссий по делимитации границы с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Ранее парламент Армении ратифицировал документ. "За" проголосовали 67 депутатов.

Отметим, что Азербайджан и Армения подписали положение о совместной деятельности комиссий по делимитации границы 30 августа. Регламент предусматривает организацию работ по делимитации и принятие соответствующих документов, составление протокола-описания пересечения госграницы, составление карты делимитации соответствующего масштаба, работу экспертных групп. 26 сентября Конституционный суд вынес решение по поводу регламента работы комиссий Армении и Азербайджана по делимитации границы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке President of Armenia approves regulations for border delimitation commissions with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Ermənistan prezidenti Azərbaycanla sərhədlərin delimitasiyası üzrə komissiyaların birgə fəaliyyəti haqqında reqlamenti təsdiqləyib

Другие новости из категории

СК РФ: Четыре человека пострадали в результате нападения мужчины с ножом в гипермаркете
СК РФ: Четыре человека пострадали в результате нападения мужчины с ножом в гипермаркете
25 октября 2024 г. 13:56
Власти Грузии: Блокировка или захват здания ЦИК грозит лишением свободы до 15 лет
Власти Грузии: Блокировка или захват здания ЦИК грозит лишением свободы до 15 лет
25 октября 2024 г. 13:34
Рядом с Курильскими островами произошло землетрясение магнитудой 5,5
Рядом с Курильскими островами произошло землетрясение магнитудой 5,5
25 октября 2024 г. 13:25
PKK взял ответственность за теракт в Анкаре
PKK взял ответственность за теракт в Анкаре
25 октября 2024 г. 12:57
Президент Турции заявил о сирийском следе в теракте на предприятии TUSAŞ
Президент Турции заявил о сирийском следе в теракте на предприятии TUSAŞ
25 октября 2024 г. 12:39
Эрдоган: Председатель КНР посетит с визитом Турцию
Эрдоган: Председатель КНР посетит с визитом Турцию
25 октября 2024 г. 12:30
Эрдоган: Мы приложим усилия в вопросе обмена пленными между Москвой и Киевым
Эрдоган: Мы приложим усилия в вопросе обмена пленными между Москвой и Киевым
25 октября 2024 г. 12:25
Папуашвили: Оппозиция готовит повторение сценария парламентских выборов 2020 года
Папуашвили: Оппозиция готовит повторение сценария парламентских выборов 2020 года
25 октября 2024 г. 12:04
В Турции ликвидирован особо опасный террорист РКК
В Турции ликвидирован особо опасный террорист РКК
25 октября 2024 г. 10:48
В Стамбуле задержаны 35 подозреваемых в связях с РКК
В Стамбуле задержаны 35 подозреваемых в связях с РКК
25 октября 2024 г. 10:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi