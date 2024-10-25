Президент Армении утвердил регламент работы комиссий по делимитации границы с Азербайджаном

Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил регламент работы комиссий по делимитации границы с Азербайджаном.

Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил регламент работы комиссий по делимитации границы с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Ранее парламент Армении ратифицировал документ. "За" проголосовали 67 депутатов.

Отметим, что Азербайджан и Армения подписали положение о совместной деятельности комиссий по делимитации границы 30 августа. Регламент предусматривает организацию работ по делимитации и принятие соответствующих документов, составление протокола-описания пересечения госграницы, составление карты делимитации соответствующего масштаба, работу экспертных групп. 26 сентября Конституционный суд вынес решение по поводу регламента работы комиссий Армении и Азербайджана по делимитации границы.