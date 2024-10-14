Президент Армении: Стремимся подписать мирное соглашение с Азербайджаном до COP29

Несмотря на некоторые нерешенные вопросы Баку и Ереван подходят к финалу обсуждений о мирном соглашении.

Армения стремится подписать мирный договор с Азербайджаном до 29 сессии Конференции сторон Рамочной конвенции сторон по изменению климата (COP29), который в ноябре пройдет в Баку.

Как передает Report со ссылкой на Financial Times, об этом заявил президент Армении Ваагн Хачатурян.

"Было бы хорошо подписать его до COP29, но давайте не будем забегать вперед", - сказал он.

Президент Армении Ваагн Хачатурян заявил Financial Times, что хотя остаются нерешенные вопросы, которые предстоит согласовать, "мы приближаемся к завершению" обсуждений", добавив, что соглашение может быть подписано до климатической конференции ООН в ноябре.

Газета напоминает, что ранее в кулуарах Гамбургской конференции по устойчивому развитию, где обсуждались вопросы климата и развития, Хачатурян сказал, что Армении необходимо заключить мир со своими соседями.

"Жизнь в мечтах не принесла [Армении] хороших результатов. Мы должны быть прагматичными и реалистичными. Мы должны жить в мире не только с Азербайджаном, но и со всеми соседями", - сказал он.

В прошлом месяце Азербайджан призвал к "перемирию COP", призывая страны "преодолеть политические вызовы, объединиться и взять на себя обязательство по перемирию в течение месяца COP29".