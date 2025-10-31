Президент Армении освободил от должности командующего войсками полиции

Командующий войсками полиции Армении Айк Бабаян освобожден с занимаемой должности.

Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, соответствующий указ подписал президент Ваагн Хачатурян.

"Указом президента генерал-майор Айк Бабаян освобожден от должности командующего войсками полиции и заместителя начальника полиции", - говорится в указе.

Бабаян занимал эту должность с ноября 2020 года.

По данным СМИ, он будет назначен руководителем полицейской гвардии, которая будет действовать с 1 ноября этого года. Часть реформ полиции по западным образцам, по которым патрульно-постовая и дорожная полиция были объединены, а полиция разделилась на патрульную (по общей охране правопорядка), уголовную (по борьбе с организованной преступностью), а также полицейскую гвардию. Далее предусмотрено создать и отдел муниципальных полицейских (вместо участковых).