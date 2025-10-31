Ermənistan Prezidenti polis qüvvələrinin komandanını vəzifəsindən azad edib
Region
- 31 oktyabr, 2025
- 11:48
Ermənistanın polis qüvvələrinin komandanı Hayk Babayan tutduğu vəzifədən azad edilib.
"Report"un Ermənistan KİV-inə istinadən verdiyi məlumata görə, müvafiq fərmanı ölkə Prezidenti Vaaqn Xaçaturyan imzalayıb.
"Prezidentin fərmanı ilə general-mayor Hayk Babayan polis qüvvələrinin komandanı və polis rəisinin müavini vəzifələrindən azad edilib", - fərmanda bildirilib.
H.Babayan 2020-ci ilin noyabr ayından bu vəzifəni tutub.
KİV-in məlumatlarına görə, o, bu il noyabrın 1-dən polis qvardiyasının rəhbəri təyin olunacaq.
Son xəbərlər
12:11
Əməkdar artist: Şəhid Mikayıl Əliyevin 33 il yolunu gözləmişikDaxili siyasət
12:10
Şəhidin qardaşı qızı: Xocalı soyqırımında əmimin ailəsinin yeddi üzvü öldürülübDaxili siyasət
12:10
Fərhad İsmayılov: "Püşkün nəticəsi yaxşı olsa, İslamiadada medal qazana bilərik"Fərdi
12:09
SOCAR-ın idarəsinin qeyri-neft ixracından 303 milyon dollara yaxın gəlir əldə edibEnergetika
12:08
Gürcüstan humanitar dəstək çərçivəsində Ukraynaya generator göndərirRegion
12:08
Aynur Ayhan: "Azərbaycan şirkətləri ilə əməkdaşlığımızı inkişaf etdirmək istəyirik"Biznes
12:03
Azərbaycan tomat ixracından gəlirini 13 %-ə yaxın artırıbBiznes
12:02
Cinayət Məcəlləsindəki bəzi dəyişikliklər son oxunuşda qəbul edilibMilli Məclis
12:01