    • 31 oktyabr, 2025
    • 11:48
    Ermənistan Prezidenti polis qüvvələrinin komandanını vəzifəsindən azad edib

    Ermənistanın polis qüvvələrinin komandanı Hayk Babayan tutduğu vəzifədən azad edilib.

    "Report"un Ermənistan KİV-inə istinadən verdiyi məlumata görə, müvafiq fərmanı ölkə Prezidenti Vaaqn Xaçaturyan imzalayıb.

    "Prezidentin fərmanı ilə general-mayor Hayk Babayan polis qüvvələrinin komandanı və polis rəisinin müavini vəzifələrindən azad edilib", - fərmanda bildirilib.

    H.Babayan 2020-ci ilin noyabr ayından bu vəzifəni tutub.

    KİV-in məlumatlarına görə, o, bu il noyabrın 1-dən polis qvardiyasının rəhbəri təyin olunacaq.

