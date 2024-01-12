Президент Армении: Мы привержены принципам мира на Южном Кавказе

Армения привержена принципам мира на Южном Кавказе.

Армения привержена принципам мира на Южном Кавказе.

Как сообщает Report со ссылкой на "Айсор", об этом президент Армении Ваагн Хачатурян сказал во время церемонии принятия верительных грамот чрезвычайного и полномочного посла Греции в Ереване Христоса Софьянопулоса.

Президент подчеркнул, что официальный Ереван привержен своей принципиальной позиции достижения устойчивого мира в регионе.

Глава государства также заявил, что Армения заинтересована в нормализации отношений с соседними странами.

В ходе встречи были обсуждены двусторонние отношения.