Премьер Венгрии 8 декабря посетит с визитом Турцию
В регионе
- 07 декабря, 2025
- 16:27
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 8 декабря посетит с визитом Турцию по приглашению президента братской страны Реджепа Тайипа Эрдогана.
Как передает Report, об этом сообщил руководитель Управления по коммуникациям Администрации президента Турции Бурханеддин Дуран в соцсети X.
Венгерская делегация высокого уровня во главе с Орбаном примет участие в 7-м заседании Совета стратегического сотрудничества между Турцией и Венгрией.
В ходе встреч в рамках визита будет проведен подробный обмен мнениями по всестороннему расширению стратегических партнерских отношений, а также по текущим региональным и глобальным вопросам.
Кроме того, планируется подписание различных соглашений для укрепления правовой основы двусторонних связей.
Последние новости
17:11
Фото
Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили детский дом в ДаккеСоциальная защита
17:05
Азербайджанская продукция успешно представлена на международном мероприятии в АнкареВ регионе
16:46
Таиланд эвакуирует жителей после столкновений на границе с КамбоджейДругие страны
16:27
Премьер Венгрии 8 декабря посетит с визитом ТурциюВ регионе
16:15
Нетаньяху заявил о намерении встретиться с Трампом до конца годаДругие страны
16:03
Мерц заявил, что Германия всегда будет отстаивать безопасность ИзраиляДругие страны
15:47
Зеленский: ВС РФ за неделю выпустили по Украине более 1600 дронов, 1200 КАБов и 70 ракетДругие
15:33
Попытка госпереворота в Бенине подавлена - ОБНОВЛЕНО-2Другие страны
15:28