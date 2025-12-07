Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Премьер Венгрии 8 декабря посетит с визитом Турцию

    В регионе
    • 07 декабря, 2025
    • 16:27
    Премьер Венгрии 8 декабря посетит с визитом Турцию

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 8 декабря посетит с визитом Турцию по приглашению президента братской страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

    Как передает Report, об этом сообщил руководитель Управления по коммуникациям Администрации президента Турции Бурханеддин Дуран в соцсети X.

    Венгерская делегация высокого уровня во главе с Орбаном примет участие в 7-м заседании Совета стратегического сотрудничества между Турцией и Венгрией.

    В ходе встреч в рамках визита будет проведен подробный обмен мнениями по всестороннему расширению стратегических партнерских отношений, а также по текущим региональным и глобальным вопросам.

    Кроме того, планируется подписание различных соглашений для укрепления правовой основы двусторонних связей.

    Турция Венгрия Виктор Орбан визит
    Viktor Orban dekabrın 8-də Türkiyəyə səfər edəcək
    Hungarian PM to visit Türkiye on December 8
    Elvis

    Последние новости

    17:11
    Фото

    Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили детский дом в Дакке

    Социальная защита
    17:05

    Азербайджанская продукция успешно представлена на международном мероприятии в Анкаре

    В регионе
    16:46

    Таиланд эвакуирует жителей после столкновений на границе с Камбоджей

    Другие страны
    16:27

    Премьер Венгрии 8 декабря посетит с визитом Турцию

    В регионе
    16:15

    Нетаньяху заявил о намерении встретиться с Трампом до конца года

    Другие страны
    16:03

    Мерц заявил, что Германия всегда будет отстаивать безопасность Израиля

    Другие страны
    15:47

    Зеленский: ВС РФ за неделю выпустили по Украине более 1600 дронов, 1200 КАБов и 70 ракет

    Другие
    15:33

    Попытка госпереворота в Бенине подавлена - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    15:28

    В Китае проведено заседание в рамках подготовки к XIII Глобальному Бакинскому форуму

    Внешняя политика
    Лента новостей