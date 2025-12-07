Премьер Венгрии 8 декабря посетит с визитом Турцию

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 8 декабря посетит с визитом Турцию по приглашению президента братской страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как передает Report, об этом сообщил руководитель Управления по коммуникациям Администрации президента Турции Бурханеддин Дуран в соцсети X.

Венгерская делегация высокого уровня во главе с Орбаном примет участие в 7-м заседании Совета стратегического сотрудничества между Турцией и Венгрией.

В ходе встреч в рамках визита будет проведен подробный обмен мнениями по всестороннему расширению стратегических партнерских отношений, а также по текущим региональным и глобальным вопросам.

Кроме того, планируется подписание различных соглашений для укрепления правовой основы двусторонних связей.