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Премьер Украины попросил у G7 $15 млрд для закрытия оперативных нужд бюджета

Премьер Украины попросил у G7 $15 млрд для закрытия оперативных нужд бюджета Украине необходимо минимум 15 млрд долларов на ближайшие три месяца, чтобы закрыть оперативные нужды бюджета.
В регионе
19 мая 2022 г. 18:42
Премьер Украины попросил у G7 $15 млрд для закрытия оперативных нужд бюджета
Денис Шмыгаль

Украине необходимо минимум 15 млрд долларов на ближайшие три месяца, чтобы закрыть оперативные нужды бюджета.

Как передает Report об этом заявил премьер Украины Денис Шмыгаль, который призывал страны Большой семерки предоставить стране срочное финансирование.

"Сегодня мы призываем страны Большой семерки предоставить Украине срочное финансирование для оперативных нужд бюджета. Нам нужно минимум 15 млрд долларов на ближайшие три месяца, чтобы закрыть эти потребности. Для нас это также важно, как и оружие, которое вы предоставляете для борьбы с российской агрессией", — заявил он в ходе сессии с участием министров финансов стран Большой семерки.

По его словам, Россия пытается создать продовольственный кризис, ущемляя возможности украинского экспорта. РФ использует энергоресурсы как гибридное оружие, что уже приводит к резкому росту инфляции в мире.

Премьер привел данные Международного валютного фонда (МВФ), который прогнозирует снижение роста экономики в текущем году для 143 стран, на долю которых приходится 86% мирового ВВП.

"Глобальный рост, по данным МВФ, замедлится примерно с 6,1% в 2021 году до 3,6% в 2022 и 2023 годах. Глава правительства подчеркнул, что все это последствия войны, которую развязала Россия", - отметил он.

Шмыгаль сказал, что украинские банковская и энергетическая системы работают стабильно, а введенные правительством налоговые и кредитные стимулы позволили части бизнеса возобновить работу.

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