Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025

    Премьер Украины: Нужно срочно решить вопрос о дополнительном импорте газа к зиме

    В регионе
    • 24 октября, 2025
    • 13:22
    Премьер Украины: Нужно срочно решить вопрос о дополнительном импорте газа к зиме

    Украине срочно нужно решать вопрос о дополнительном импорте газа.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко в Верховной раде.

    "Полный ответ я вам дам отдельно, не всем", - сказала она, не уточнив объем газа, которые нужно импортировать.

    По ее словам, Украина планировала к началу отопительного сезона накопить в подземных хранилищах 13,2 млрд кубометров газа.

    "Эта задача, эта отметка достигнута, и у нас такой объем был", - отметила она.

    При этом она сообщила о значительных потерях внутренней добычи: "Вы знаете, что происходило с атаками на газовую систему. Я не хочу говорить публично о потерях газодобычи внутренней, но нам срочно нужно решать вопрос с дополнительными объемами импорта газа", - продчеркнула Свириденко.

    Украина Юлия Свириденко импорт газа

    Последние новости

    13:40

    Министр: Расширение взаимных инвестиций в ОТГ стало важным направлением интеграции

    Бизнес
    13:34

    Асрор Норов: Узбекистан укрепляет инновационное сотрудничество с тюркскими странами

    Бизнес
    13:32

    Главная цифровая премия Азербайджана NETTY 2025 продолжает прием заявок!

    ИКТ
    13:28

    Тюркские государства планируют создать региональную организацию TurkMET

    ИКТ
    13:22

    Премьер Украины: Нужно срочно решить вопрос о дополнительном импорте газа к зиме

    В регионе
    13:21

    Президент: В Казахстане необходимо сохранить сильную президентскую власть

    В регионе
    13:20

    ОТГ предложила создание Общетюркской патентной организации

    Инфраструктура
    13:18

    KOBİA: Малому бизнесу Азербайджана нужна помощь в цифровизации

    Бизнес
    13:16

    Эрдоган: Турция всегда готова принять саммит по Украине

    В регионе
    Лента новостей