Премьер Украины: Нужно срочно решить вопрос о дополнительном импорте газа к зиме

Украине срочно нужно решать вопрос о дополнительном импорте газа.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко в Верховной раде.

"Полный ответ я вам дам отдельно, не всем", - сказала она, не уточнив объем газа, которые нужно импортировать.

По ее словам, Украина планировала к началу отопительного сезона накопить в подземных хранилищах 13,2 млрд кубометров газа.

"Эта задача, эта отметка достигнута, и у нас такой объем был", - отметила она.

При этом она сообщила о значительных потерях внутренней добычи: "Вы знаете, что происходило с атаками на газовую систему. Я не хочу говорить публично о потерях газодобычи внутренней, но нам срочно нужно решать вопрос с дополнительными объемами импорта газа", - продчеркнула Свириденко.