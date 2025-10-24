Baş nazir: Ukrayna əlavə qaz idxalı məsələsini təcili həll etməlidir
Region
- 24 oktyabr, 2025
- 13:55
Ukrayna təcili olaraq əlavə qaz idxalı məsələsini həll etməlidir.
"Report" Ukrayna KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Baş naziri Yuliya Sviridenko Ali Radada bildirib.
O, idxal edilməli olan qazın həcmini açıqlamayıb.
Baş nazirin sözlərinə görə, Ukrayna istilik mövsümünün əvvəlinə yeraltı anbarlara 13,2 milyard kubmetr qaz vurmağı planlaşdırmışdı.
"Bu göstəriciyə nail olunub", - o qeyd edib.
Qaz sisteminə hücumlar nəticəsində daxili hasilatdakı itkilərə toxunan Y.Sviridenko qaz idxalı ilə bağlı əlavə həcmlər məsələsinin həllinin vacibliyini vurğulayıb.
