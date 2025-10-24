İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    Baş nazir: Ukrayna əlavə qaz idxalı məsələsini təcili həll etməlidir

    Region
    • 24 oktyabr, 2025
    • 13:55
    Ukrayna təcili olaraq əlavə qaz idxalı məsələsini həll etməlidir.

    "Report" Ukrayna KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Baş naziri Yuliya Sviridenko Ali Radada bildirib.

    O, idxal edilməli olan qazın həcmini açıqlamayıb.

    Baş nazirin sözlərinə görə, Ukrayna istilik mövsümünün əvvəlinə yeraltı anbarlara 13,2 milyard kubmetr qaz vurmağı planlaşdırmışdı.

    "Bu göstəriciyə nail olunub", - o qeyd edib.

    Qaz sisteminə hücumlar nəticəsində daxili hasilatdakı itkilərə toxunan Y.Sviridenko qaz idxalı ilə bağlı əlavə həcmlər məsələsinin həllinin vacibliyini vurğulayıb.

    Премьер Украины: Нужно срочно решить вопрос о дополнительном импорте газа к зиме

