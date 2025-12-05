İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Dövlət Dəniz və Liman Agentliyi yeni elektron arayış formasını təsdiqləyib

    İnfrastruktur
    • 05 dekabr, 2025
    • 15:44
    Dövlət Dəniz və Liman Agentliyi yeni elektron arayış formasını təsdiqləyib

    Azərbaycanda dənizdə xidmət haqqında yeni elektron arayış forması təsdiqlənib.

    "Report" bu barədə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Dövlət Dəniz və Liman Agentliyinə istinadən xəbər verir.

    Bildirilir ki, qurum dənizçilərin sertifikatlaşdırılması prosesinin daha şəffaf, səmərəli və beynəlxalq tələblərə uyğun təşkil edilməsi istiqamətində növbəti addım atıb.

    Sertifikatlar (diplomlar) "Dənizçilərin hazırlanmasına, onlara diplom verilməsinə və növbə çəkməyə dair" Beynəlxalq Konvensiyasının (DHDNÇ) iş stajı, yaş, sağlamlıq vəziyyəti, hazırlıq, ixtisas və imtahanla bağlı tələblərinə uyğun olan namizədlərə verilir.

    DHDNÇ Konvensiyasının dənizçilərin üzmə stajına dair tələblərinin icrasının təmin edilməsi məqsədilə dənizdə xidmət haqqında yeni elektron arayış forması (https://ddla.gov.az/inst/instruction12.html) DDLA-nın müvafiq Əmri ilə təsdiqlənib.

    Arayış forması 2026-cı ilin 1 yanvar tarixindən etibarən Azərbaycanın bayrağı altında üzən gəmilərin heyət üzvlərinin dənizdə üzmə stajının rəsmiləşdirilməsi və qeydiyyatının aparılması üçün tətbiq olunacaq. Bu məqsədlə təsdiqlənmiş elektron forma sirkulyar məktub vasitəsilə dəniz nəqliyyatı sahəsində fəaliyyət göstərən şirkətlərə göndərilib.

    Yeni elektron arayış forması dənizçilərin staj məlumatlarının daha dəqiq, operativ və beynəlxalq standartlara tam uyğun şəkildə rəsmiləşdirilməsini təmin edəcək.

    Dövlət Dəniz və Liman Agentliyi DHDNÇ

    Son xəbərlər

    15:59

    Apellyasiya məhkəməsi Əli Kərimli barədə qərar verib

    Digər
    15:55
    Foto

    Şavkat Mirziyoyev Pərviz Şahbazovla enerji sahəsində birgə layihələri müzakirə edib

    Energetika
    15:53

    DİN və AQTA birgə tədbir keçirib, 1 tondan artıq yararsız at əti aşkarlanıb

    Hadisə
    15:51
    Foto

    Bakıda "Mədəni irs və qayıdış hüququ" mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilib - YENİLƏNİB

    Mədəniyyət siyasəti
    15:50

    "Fitch" "Cənub Qaz Dəhlizi"nin reytinqini "BBB-" səviyyəsində təsdiq edib

    Maliyyə
    15:46

    Makron: Avropa və ABŞ-nin birliyi Ukrayna üçün əhəmiyyətlidir

    Digər ölkələr
    15:46
    Foto

    III beynəlxalq konfrans çərçivəsində beynəlxalq əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    15:46

    Salyanda məktəbdə 10-dan çox şagird tüstüdən zəhərlənib - YENİLƏNİB

    Sağlamlıq
    15:44

    Dövlət Dəniz və Liman Agentliyi yeni elektron arayış formasını təsdiqləyib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti