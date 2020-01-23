Премьер-министр: Сотрудничество между прикаспийскими странами значимо - ВИДЕО

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Сотрудничество между странами Каспийского региона имеет большое значение.

Как сообщает командированный в Давос корреспондент Report, об этом рассказал премьер-министр Грузии Георгия Гахария во время своего выступления на "Каспийской неделе: Платформе глобальных идей" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария.

Премьер-министр коснулся позиции Грузии в регионе: "Мы считаем, что наша страна - дверь в Каспийский регион. Это очень важный фактор для нас. Полагаем, что наша страна может стать платформой в торговом пространстве Европейского Союза, Турции, Китая и других экономик. Грузия занимает важную позицию. Мы думаем о том, как использовать этот ресурс во благо граждан. Этот вопрос находится в центре внимания правительства Грузии".

Гахария также затронул значимость взаимной деятельности: "Построение отношений очень важно для нас. Для этого мы находимся здесь, в Давосе. Мы здесь, чтобы поговорить об отношениях в нашем регионе, в Грузии и в Каспийском регионе".

Премьер-министр подчеркнул важность сотрудничества в Каспийском регионе: "Сотрудничество между странами Каспийского региона имеет большое значение. Это мероприятие также является частью нашей совместной деятельности. Я горжусь тем, что я здесь сегодня, и моя страна находится в этом регионе".