Премьер-министр Пакистана выразил соболезнования президенту Турции
В регионе
- 11 ноября, 2025
- 20:31
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с крушением военно-транспортного самолета ВВС Турции на территории Грузии.
Как передает Report, об этом Ш.Шариф написал в соцсети X.
"Мы опечалены трагическим крушением принадлежащего Турции самолета C-130 в Грузии. Выражаю глубокие соболезнования моему дорогому брату президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, семьям тех, кто находился на борту самолета, всему турецкому народу. В этот день скорби наши мысли и молитвы с ними", - говорится в публикации.
