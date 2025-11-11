Премьер-министр Пакистана выразил соболезнования президенту Турции

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с крушением военно-транспортного самолета ВВС Турции на территории Грузии.

Как передает Report, об этом Ш.Шариф написал в соцсети X.

"Мы опечалены трагическим крушением принадлежащего Турции самолета C-130 в Грузии. Выражаю глубокие соболезнования моему дорогому брату президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, семьям тех, кто находился на борту самолета, всему турецкому народу. В этот день скорби наши мысли и молитвы с ними", - говорится в публикации.