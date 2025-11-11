Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Премьер-министр Пакистана выразил соболезнования президенту Турции

    В регионе
    • 11 ноября, 2025
    • 20:31
    Премьер-министр Пакистана выразил соболезнования президенту Турции

    Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с крушением военно-транспортного самолета ВВС Турции на территории Грузии.

    Как передает Report, об этом Ш.Шариф написал в соцсети X.

    "Мы опечалены трагическим крушением принадлежащего Турции самолета C-130 в Грузии. Выражаю глубокие соболезнования моему дорогому брату президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, семьям тех, кто находился на борту самолета, всему турецкому народу. В этот день скорби наши мысли и молитвы с ними", - говорится в публикации.

