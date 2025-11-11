Pakistanın Baş naziri Türkiyə Prezidentinə başsağlığı verib
Region
- 11 noyabr, 2025
- 20:25
Pakistanın Baş naziri Şahbaz Şərif Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus hərbi yük təyyarəsinin Gürcüstan ərazisində qəzaya uğraması ilə bağlı Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana başsağlığı verib.
"Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "X"də yazıb.
"Gürcüstanda Türkiyəyə məxsus C-130 təyyarəsinin faciəvi qəzası ilə bağlı kədərləndik. Əziz qardaşım Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğana, təyyarədə olanların ailələrinə, türk qardaş və bacılarımıza dərin hüznlə başsağlığı veririk. Bu kədər anında düşüncələrimiz və dualarımız onlarla birlikdədir", - paylaşımda bildirilib.
Son xəbərlər
20:33
Türkiyə XİN: Terrorla mübarizədə Pakistanla həmrəyikRegion
20:28
Azərbaycan XİN Pakistana başsağlığı veribDigər
20:25
Pakistanın Baş naziri Türkiyə Prezidentinə başsağlığı veribRegion
19:54
Sahibə Qafarova Numan Kurtulmuşa başsağlığı veribDigər
19:32
Azərbaycanın iki karateçisi İslamiadada bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİBFərdi
19:28
Fidan: Hərbi təyyarənin qəzaya uğraması ilə bağlı axtarış-xilasetmə tədbirlərini izləyirikRegion
19:04
Cevdet Yılmazla Azərbaycan Baş naziri arasında telefon danışığı olubXarici siyasət
18:58
Kəmaləddin Heydərov Türkiyənin daxili işlər nazirinə başsağlığı veribDaxili siyasət
18:57