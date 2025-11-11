İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Pakistanın Baş naziri Türkiyə Prezidentinə başsağlığı verib

    Region
    • 11 noyabr, 2025
    • 20:25
    Pakistanın Baş naziri Türkiyə Prezidentinə başsağlığı verib

    Pakistanın Baş naziri Şahbaz Şərif Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus hərbi yük təyyarəsinin Gürcüstan ərazisində qəzaya uğraması ilə bağlı Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana başsağlığı verib.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "X"də yazıb.

    "Gürcüstanda Türkiyəyə məxsus C-130 təyyarəsinin faciəvi qəzası ilə bağlı kədərləndik. Əziz qardaşım Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğana, təyyarədə olanların ailələrinə, türk qardaş və bacılarımıza dərin hüznlə başsağlığı veririk. Bu kədər anında düşüncələrimiz və dualarımız onlarla birlikdədir", - paylaşımda bildirilib.

    Pakistan Türkiyə Şahbaz Şərif
    Премьер-министр Пакистана выразил соболезнования президенту Турции

