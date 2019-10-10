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Премьер-министр Грузии призвал граждан быть ответственными и осторожными в вопросе с Кешикчидаг

​Премьер-министр Грузии призвал граждан быть ответственными и осторожн

"Завтра храмы в комплексе Давид-Гареджи (Кешикчидаг) будут открыты для грузинских паломников".

Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

"К сожалению, на границе между Грузией и Азербайджаном есть несогласованные участки. Это наше постсоветское наследие, и проблема не была решена в течение 25 лет", - сказал глава правительства.

Премьер-министр отметил, что в вопросе храмового комплекса Кешикчидаг поэтапно должен быть достигнут серьезный прогресс.

Г.Гахария призвал граждан Грузии быть ответственными и осторожными в каждом своем действии и шаге касательно комплекса Кешикчидаг.

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