Премьер-министр Грузии призвал граждан быть ответственными и осторожными в вопросе с Кешикчидаг

"Завтра храмы в комплексе Давид-Гареджи (Кешикчидаг) будут открыты для грузинских паломников".
Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.
"К сожалению, на границе между Грузией и Азербайджаном есть несогласованные участки. Это наше постсоветское наследие, и проблема не была решена в течение 25 лет", - сказал глава правительства.
Премьер-министр отметил, что в вопросе храмового комплекса Кешикчидаг поэтапно должен быть достигнут серьезный прогресс.
Г.Гахария призвал граждан Грузии быть ответственными и осторожными в каждом своем действии и шаге касательно комплекса Кешикчидаг.
Cəmilə BabayevaАвтор новости