    В регионе
    • 06 октября, 2025
    • 23:38
    Премьер-министр Грузии назвал бывшего президента иностранным агентом

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что бывший президент Саломе Зурабишвили во время митинга, прошедшего 4 октября, была готова войти в президентскую резиденцию и безоговорочно присоединилась к акции, организованной с целью свержения власти.

    Как передает местное бюро Report, об этом глава правительства сообщил в эфире программы "Ночной курьер".

    По его словам, когда начались беспорядки, Зурабишвили покинула место митинга.

    "Саломе Зурабишвили готовилась войти в резиденцию. Но когда началось насилие - сбежала. Она и такие люди, как Тина Бокучава, - это иностранные агенты, сделанные по одному шаблону. Они пришли на митинг, организованный с целью свержения власти, без всяких условий", - заявил Кобахидзе.

    Премьер-министр подчеркнул, что все участники данного митинга несут одинаковую моральную ответственность за произошедшее насилие.

    "Митинг не мог достичь своей цели - свержения власти - без насилия. Когда они поняли, что "корабль тонет", были первыми, кто сбежал", - добавил Ираклий Кобахидзе.

    Gürcüstanın Baş naziri keçmiş prezidenti "xarici agent" adlandırıb

