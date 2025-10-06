İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Gürcüstanın Baş naziri keçmiş prezidenti "xarici agent" adlandırıb

    Region
    • 06 oktyabr, 2025
    • 23:16
    Gürcüstanın Baş naziri keçmiş prezidenti xarici agent adlandırıb

    Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze bildirib ki, keçmiş prezident Salome Zurabişvili 4 oktyabrda keçirilən mitinq zamanı prezident iqamətgahına girməyə hazır idi və devrilmə məqsədilə təşkil edilən aksiyaya qeyd-şərtsiz qatılıb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bu barədə baş nazir "Gecə kuryeri" verilişində çıxışı zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, zorakılıq başladıqda Zurabişvili mitinq yerindən uzaqlaşıb.

    "Salome Zurabişvili iqamətgaha girməyə hazırlaşmışdı. Zorakılıq başlayanda isə qaçdı. O və Tina Bokuçava kimi şəxslər eyni qəlibdən düzəldilmiş xarici agentlərdir. Onlar devrilmə məqsədilə keçirilən mitinqə qeyd-şərtsiz gəliblər", – Kobaxidze bildirib.

    Baş nazir qeyd edib ki, həmin mitinqdə iştirak edən bütün şəxslər baş verən zorakılıqlara görə eyni dərəcədə mənəvi məsuliyyət daşıyırlar.

    "Mitinq zorakılıq olmadan devrilmə məqsədinə çata bilməzdi. Onlar gəminin batdığını görən kimi ilk qaçanlar oldular", – İrakli Kobaxidze əlavə edib.

    İrakli Kobaxidze Salome Zurabişvil Gürcüstan
    Премьер-министр Грузии назвал бывшего президента "иностранным агентом"

    Son xəbərlər

    23:49

    Gürcüstanda dövlət çevrilişinə cəhdə görə 13 nəfər saxlanılıb

    Region
    23:43
    Foto

    Marnuelidə "Azərbaycanda təhsil imkanları" mövzusunda infosessiya keçirilib

    Region
    23:38

    Madaqaskarın yeni baş nazirinin kimliyi bəlli olub

    Digər ölkələr
    23:31

    Azərbaycan III MDB Oyunlarının medal sıralamasında üçüncü pilləyə düşüb

    Fərdi
    23:29

    KİV: Aİ bütün dünyadan polad idxalına 50 % rüsum tətbiq etmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    23:24

    Kobaxidze: Gürcü cəmiyyəti artıq nə Brüssel, nə Kreml, nə də Vaşinqtona kor-koranə inanır

    Region
    23:17

    UEFA İtaliya və İspaniya çempionatlarının Avropadan kənarda keçirilməsinə icazə verib

    Futbol
    23:16

    Gürcüstanın Baş naziri keçmiş prezidenti "xarici agent" adlandırıb

    Region
    23:03

    Uitkoff və Kuşner Qahirədə keçirilən texniki danışıqlarda ABŞ-ni təmsil edirlər – YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti