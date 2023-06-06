Премьер и глава МИД Армении обсудили со спецпредставителем ЕС диалог Ереван-Баку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром ход реализации достигнутых в Брюсселе и Кишиневе договоренностей.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром ход реализации достигнутых в Брюсселе и Кишиневе договоренностей.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

В ходе встречи стороны отметили важность последовательной реализации договоренностей. Они рассмотрели вопросы, касающиеся процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

В рамках визита в Ереван Клаар также провел переговоры с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

Собеседники обсудили вопросы региональной безопасности и стабильности. В этом контексте они рассмотрели события вокруг процесса урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном.