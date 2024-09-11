Премьер Грузии: У Зурабишвили нет шансов второй раз занять пост президента

У Саломе Зурабишвили нет никаких шансов на переизбрание главой государства.

У Саломе Зурабишвили нет никаких шансов на переизбрание президентом Грузии.

Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Согласно рейтингам нашу партию "Грузинская мечта" поддерживают около 60% избирателей, а вся оппозиция набирает на октябрьских парламентских выборах около 20% голосов избирателей. В этих условиях у Саломе Зурабишвили нет никаких шансов второй раз занять пост президента", - сказал он.

По его словам, действующий президент Зурабишвили при избрании на пост главы государства не пользовалась доверием у населения, однако была избрана в первый раз при поддержке правящей партии.

"Сегодня же она противостоит тем людям, которые ее избрали, перейдя в лагерь радикальной оппозиции", - отметил Кобахидзе.

Ранее сообщалось, что президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о готовности баллотироваться на второй срок для того, чтобы способствовать евроинтеграции страны.

Выборы президента Грузии должны состояться предположительно в ноябре-декабре 2024 года.