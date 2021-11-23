Премьер Грузии: Ситуация с безопасностью в регионе изменилась после Карабахской войны

Мы все должны согласиться с тем, что ландшафт безопасности и текущая ситуация в регионе изменились после Карабахской войны.

Мы все должны согласиться с тем, что ландшафт безопасности и текущая ситуация в регионе изменились после Карабахской войны.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в эфире одного из местных телеканалов.

По его словам, Грузия внимательно следит за укреплением позиций России в регионе и изменением баланса сил после карабахской войны.

Премьер-министр отметил, что сегодня Россия укрепила свои позиции в регионе: «Россия практически охватила регион. Мы это прекрасно понимаем, особенно потому, что 20 процентов нашей территории оккупировано Россией, и об этом часто забывают наши друзья и партнеры».