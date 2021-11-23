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Премьер Грузии: Ситуация с безопасностью в регионе изменилась после Карабахской войны

Премьер Грузии: Ситуация с безопасностью в регионе изменилась после Карабахской войны Мы все должны согласиться с тем, что ландшафт безопасности и текущая ситуация в регионе изменились после Карабахской войны.
В регионе
23 ноября 2021 г. 22:42
Премьер Грузии: Ситуация с безопасностью в регионе изменилась после Карабахской войны
Ираклий Гарибашвили

Мы все должны согласиться с тем, что ландшафт безопасности и текущая ситуация в регионе изменились после Карабахской войны.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в эфире одного из местных телеканалов.

По его словам, Грузия внимательно следит за укреплением позиций России в регионе и изменением баланса сил после карабахской войны.

Премьер-министр отметил, что сегодня Россия укрепила свои позиции в регионе: «Россия практически охватила регион. Мы это прекрасно понимаем, особенно потому, что 20 процентов нашей территории оккупировано Россией, и об этом часто забывают наши друзья и партнеры».

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın Baş naziri: “Qarabağ müharibəsindən sonra bölgədə təhlükəsizlik mənzərəsi dəyişib”

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