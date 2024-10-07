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Порт Анаклия примет первые суда к 2029 году

Порт Анаклия примет первые суда к 2029 году В ходе первой фазы проекта Анаклия будет инвестировано 600 млн долларов, он примет первые суда к 2029 году.
В регионе
7 октября 2024 г. 22:13
Порт Анаклия примет первые суда к 2029 году

В ходе первой фазы проекта Анаклия будет инвестировано 600 млн долларов, он примет первые суда к 2029 году.

Как передает местное бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время презентации предвыборной программы правящей партии "Грузинская мечта".

"Первый этап этого проекта будет завершен в 2029 году. Порт Анаклия примет первые суда к 2029 году. Пропускная способность этого порта составит 600 тыс. контейнеров в год, и только на первом этапе будет инвестировано 600 млн долларов. Это, конечно, самый важный проект для экономического роста", - заявил он.

По словам премьера, работы уже начались, подписано соглашение с китайско-сингапурским консорциумом и бельгийская компания приступит непосредственно к работам по углублению порта.

"Проект модернизации железной дороги будет завершен в ближайшее время, что важно для развития сообщения. Пропускная способность увеличится с 27 млн ​​тонн до 48 млн тонн. Этот проект также имеет ключевое значение для развития нашей транзитной функции", - добавил Кобахидзе.

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