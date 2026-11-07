Экс-президента Парагвая Сантьяго Пенью поместили под домашний арест

Бывший президент Парагвая Сантьяго Пенья, отстраненный от должности в результате импичмента, находится под домашним арестом.

Как передает Report со ссылкой на газету ABC Color, экс-главу государства планируют доставить на допрос 7 ноября в 18:00 по бакинскому времени.

Ранее Сенат Парагвая проголосовал за отстранение Пеньи от должности на фоне скандала вокруг банка Ueno Bank. После этого вице-президент Педро Альяна принес присягу в качестве нового главы государства.