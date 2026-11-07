Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
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    Экс-президента Парагвая Сантьяго Пенью поместили под домашний арест

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    • 07 ноября, 2026
    • 07:17
    Экс-президента Парагвая Сантьяго Пенью поместили под домашний арест

    Бывший президент Парагвая Сантьяго Пенья, отстраненный от должности в результате импичмента, находится под домашним арестом.

    Как передает Report со ссылкой на газету ABC Color, экс-главу государства планируют доставить на допрос 7 ноября в 18:00 по бакинскому времени.

    Ранее Сенат Парагвая проголосовал за отстранение Пеньи от должности на фоне скандала вокруг банка Ueno Bank. После этого вице-президент Педро Альяна принес присягу в качестве нового главы государства.

    Сантьяго Пенья Парагвай
    Paraqvayın sabiq prezidenti Santyaqo Penya ev dustağı edilib
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