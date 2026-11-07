İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Paraqvayın sabiq prezidenti Santyaqo Penya ev dustağı edilib

    Digər ölkələr
    • 07 noyabr, 2026
    • 07:35
    Paraqvayın sabiq prezidenti Santyaqo Penya ev dustağı edilib

    Paraqvayın keçmiş prezidenti, impiçment nəticəsində vəzifəsindən uzaqlaşdırılan Santyaqo Penya ev dustaqlığındadır.

    "Report" "ABC Color" qəzetinə istinadən xəbər verir ki, sabiq dövlət başçısının dindirilməyə noyabrın 7-də Bakı vaxtı ilə saat 18:00-da gətirilməsi planlaşdırılır.

    Daha əvvəl Paraqvay Senatı "Ueno Bank" bankı ətrafındakı qalmaqal fonunda Penyanın vəzifəsindən uzaqlaşdırılmasına səs verib. Bundan sonra vitse-prezident Pedro Alyana yeni dövlət başçısı kimi and içib.

    Santyaqo Penya Ev dustaqlığı Paraqvay
    Экс-президента Парагвая Сантьяго Пенью поместили под домашний арест
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    07:35
    Paraqvayın sabiq prezidenti Santyaqo Penya ev dustağı edilib
    Digər ölkələr
    07:08
    Mask "Starlink"in ötürmə qabiliyyətinin 100 dəfə artacağını açıqlayıb
    Digər ölkələr
    06:34
    Yaponiya kibertəhlükəsizliyi gücləndirmək üçün 63 milyon dollar ayıracaq
    Digər ölkələr
    05:58
    ABŞ Prezidenti Rusiya-Ukrayna danışıqlarının davam etdirildiyini bildirib
    Digər ölkələr
    05:13
    Azərbaycan, ABŞ və Ermənistan TRIPP layihəsi üzrə üçtərəfli işçi qrup yaradıb
    Xarici siyasət
    04:49
    "Tasnim": İran Ordusu Qeşm adası üzərində Amerikanın PUA-sını vurub
    Region
    04:35
    NYT: Ağ Evin yeni Aparat rəhbəri Trampı İranla müharibəyə son qoymağa çağırıb
    Digər ölkələr
    04:11
    Ağ Evin yaxınlığında Trampı öldürməklə hədələyən kişi saxlanılıb
    Digər ölkələr
    03:47
    Pedro Alyana Paraqvayın Prezidenti olub
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti