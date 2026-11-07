Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Тренер сборной Португалии прокомментировал уход Роналду

    Футбол
    • 07 ноября, 2026
    • 08:19
    Тренер сборной Португалии прокомментировал уход Роналду

    Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш заявил, что не сожалеет о своем решении, после которого нападающий Криштиану Роналду объявил о завершении карьеры в национальной команде.

    Как передает Report со ссылкой на CNN Portugal, специалист подчеркнул, что действовал исключительно в интересах команды.

    "Я бы ничего не изменил, абсолютно ничего. Я принял тренерское решение, думая о своей команде. Я не считаю, что сделал что-то, что могло привести к такому исходу", - сказал Жезуш.

    По его словам, он не чувствует себя виноватым в произошедшем и уважает решение футболиста.

    "Его историю нельзя игнорировать, и я никогда не буду этого делать, потому что он навсегда останется символом Португалии. За последние полтора года у нас сложились крепкие дружеские отношения. Со спортивной точки зрения он принял другое решение, и я его очень уважаю", - добавил тренер.

    Напомним, в сентябрьском матче против Норвегии Жезуш не выпустил 41-летнего Роналду на замену. Впоследствии футболист объявил о завершении выступлений за сборную Португалии.

    Криштиану Роналду Португалия
    Portuqaliya millisinin məşqçisi Ronaldunun komandadan gedişini şərh edib
    Portugal coach comments on Ronaldo's departure from national team
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    03:44
    "Реал Мадрид" выдал лучшую победную серию с 2022 года
    Футбол
    03:22
    Глава UFC отклонил предложение Трампа стать пресс-секретарем Белого дома
    Другие страны
    03:00
    Видео
    Здание Национальной библиотеки Беларуси подсветили цветами флага Азербайджана
    Внешняя политика
    02:46
    КСИР: Два танкера подорвались на минах в Ормузском проливе
    В регионе
    02:38
    Британские ученые нашли метод подавить гипертонию
    Здоровье
    02:11
    "Реал" на выезде разгромил "Валенсию" в матче 12-го тура Ла Лиги
    Футбол
    01:56
    Видео
    В горных селах Шахбуза выпал снег
    Экология
    01:42
    Видео
    США атаковали судно в Оманском заливе
    Другие страны
    01:10
    В доме подозреваемого в стрельбе в Кракове обнаружили тела трех человек
    Другие страны
    Лента новостей