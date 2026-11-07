Тренер сборной Португалии прокомментировал уход Роналду
- 07 ноября, 2026
- 08:19
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Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш заявил, что не сожалеет о своем решении, после которого нападающий Криштиану Роналду объявил о завершении карьеры в национальной команде.
Как передает Report со ссылкой на CNN Portugal, специалист подчеркнул, что действовал исключительно в интересах команды.
"Я бы ничего не изменил, абсолютно ничего. Я принял тренерское решение, думая о своей команде. Я не считаю, что сделал что-то, что могло привести к такому исходу", - сказал Жезуш.
По его словам, он не чувствует себя виноватым в произошедшем и уважает решение футболиста.
"Его историю нельзя игнорировать, и я никогда не буду этого делать, потому что он навсегда останется символом Португалии. За последние полтора года у нас сложились крепкие дружеские отношения. Со спортивной точки зрения он принял другое решение, и я его очень уважаю", - добавил тренер.
Напомним, в сентябрьском матче против Норвегии Жезуш не выпустил 41-летнего Роналду на замену. Впоследствии футболист объявил о завершении выступлений за сборную Португалии.