Президент США Дональд Трамп допустил кадровые перестановки в своей администрации, включая увольнения, после поражения Республиканской партии на промежуточных выборах.

Как передает Report со ссылкой на телеканал CBS, об этом американский лидер заявил в интервью.

Отвечая на вопрос о возможных увольнениях в администрации, Трамп сказал: "Да, немного".

"Мне нравится мой кабинет министров. Я считаю, что он хороший. Но, возможно, я внесу некоторые изменения", - отметил президент США, не уточнив, кого могут затронуть перестановки.

При этом Трамп подчеркнул, что по-прежнему доверяет министру войны Питу Хегсету. Ранее многие законодатели-демократы и некоторые республиканцы выражали резкое недовольство действиями главы Пентагона в связи с конфликтом между США и Ираном.

Как уточняет CBS, интервью было записано до объявления о назначении Стивена Миллера новым главой аппарата Белого дома. На этом посту он сменит Сьюзан Уайлс.