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    Дональд Трамп допустил кадровые перестановки в своей администрации

    Другие страны
    • 07 ноября, 2026
    • 07:49
    Дональд Трамп допустил кадровые перестановки в своей администрации

    Президент США Дональд Трамп допустил кадровые перестановки в своей администрации, включая увольнения, после поражения Республиканской партии на промежуточных выборах.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал CBS, об этом американский лидер заявил в интервью.

    Отвечая на вопрос о возможных увольнениях в администрации, Трамп сказал: "Да, немного".

    "Мне нравится мой кабинет министров. Я считаю, что он хороший. Но, возможно, я внесу некоторые изменения", - отметил президент США, не уточнив, кого могут затронуть перестановки.

    При этом Трамп подчеркнул, что по-прежнему доверяет министру войны Питу Хегсету. Ранее многие законодатели-демократы и некоторые республиканцы выражали резкое недовольство действиями главы Пентагона в связи с конфликтом между США и Ираном.

    Как уточняет CBS, интервью было записано до объявления о назначении Стивена Миллера новым главой аппарата Белого дома. На этом посту он сменит Сьюзан Уайлс.

    Дональд Трамп Штаб-квартира Министерства обороны США (Пентагон)
    Donald Tramp administrasiyasında kadr dəyişikliklərini istisna etmir
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