Donald Tramp administrasiyasında kadr dəyişikliklərini istisna etmir
- 07 noyabr, 2026
- 08:04
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ABŞ Prezidenti Donald Tramp Respublikaçılar Partiyasının Konqresə aralıq seçkilərdə məğlubiyyətindən sonra administrasiyasında kadr dəyişikliklərini, o cümlədən işdən çıxarılmaları istisna etməyib.
"Report"un CBS telekanalına istinadən məlumatına görə, Amerika lideri bu barədə 6 noyabrda müsahibəsində bildirib.
Administrasiyasında mümkün işdən çıxarılmalarla bağlı suala cavabında Tramp deyib: "Bəli, bir neçə".
"Nazirlər Kabinetim xoşuma gəlir. Düşünürəm ki, bu, yaxşıdır. Amma bəzi dəyişikliklər edə bilərəm", - ABŞ Prezidenti dəyişikliklərin kimlərə təsir edə biləcəyini dəqiqləşdirmədən bildirib.
Eyni zamanda, Tramp hələ də hərb naziri Pit Heqsetə etibar etdiyini vurğulayıb. Daha əvvəl bir çox demokrat qanunverici və bəzi respublikaçılar Pentaqon rəhbərinin ABŞ və İran arasındakı münaqişə ilə bağlı hərəkətlərindən kəskin narazılıqlarını bildiriblər.
CBS müsahibənin Stiven Millerin Ağ Evin yeni Aparat rəhbəri elan edilməsindən əvvəl qeydə alındığını dəqiqləşdirib. O, bu vəzifədə Syuzan Uaylsı əvəz edəcək.