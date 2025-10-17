Премьер Грузии отверг приглашение главы МИД Финляндии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что не намерен участвовать в незаконной акции ни в одной стране, включая Финляндию.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

"Не знаю, приглашает ли она меня на незаконную акцию – это ее дело, но я не собираюсь участвовать в незаконной акции ни в одной стране, включая Финляндию", – подчеркнул он, комментируя приглашение действующему председателя ОБСЕ, главы МИД Финляндии Элины Валтонен посетить Финляндию и "принять участие в любой демонстрации по своему выбору".

По оценке Кобахидзе, общество стало свидетелем нарушения дипломатических норм со стороны министра иностранных дел Финляндии, прибывшей в Грузию под эгидой ОБСЕ, и своими действиями вмешалась во внутренние политические процессы стран.

Ранее Кобахидзе отменил встречу с Валтонен, запланированную на 15 октября, из-за ее участия в незаконной акции в ходе визита в Грузию. Затем в связи с ее действиями МИД Грузии выразил ноту протеста секретариату ОБСЕ и государствам-участникам, а МВД Грузии Валтонен оштрафовало на 5 тыс. лари (более $1,8 тыс.).