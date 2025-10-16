Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    В регионе
    • 16 октября, 2025
    • 13:05
    МИД Грузии выразил ноту протеста ОБСЕ в связи с действиями Валтонен

    МИД Грузии выразил ноту протеста секретариату ОБСЕ и государствам-участникам.

    Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ со ссылкой на МИД страны.

    Это связано с тем, что действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии во время своего визита в Грузию присоединилась к уличной акции протеста, организованной небольшой группой антиправительственных активистов, сообщили в ведомстве.

    Ранее сообщалось о том, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отменил встречу с Валтонен.

    Грузия нота протеста ОБСЕ Валтонен
    Gürcüstan XİN ATƏT-ə etiraz notası göndərib

