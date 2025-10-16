МИД Грузии выразил ноту протеста ОБСЕ в связи с действиями Валтонен
В регионе
- 16 октября, 2025
- 13:05
МИД Грузии выразил ноту протеста секретариату ОБСЕ и государствам-участникам.
Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ со ссылкой на МИД страны.
Это связано с тем, что действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии во время своего визита в Грузию присоединилась к уличной акции протеста, организованной небольшой группой антиправительственных активистов, сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось о том, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отменил встречу с Валтонен.
