МИД Грузии выразил ноту протеста ОБСЕ в связи с действиями Валтонен

МИД Грузии выразил ноту протеста секретариату ОБСЕ и государствам-участникам.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ со ссылкой на МИД страны.

Это связано с тем, что действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии во время своего визита в Грузию присоединилась к уличной акции протеста, организованной небольшой группой антиправительственных активистов, сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отменил встречу с Валтонен.