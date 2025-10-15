Премьер Грузии отменил встречу с главой МИД Финляндии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отменил встречу с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен, которая в настоящее время находится с визитом в стране.

Как сообщает Report cо ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в заявлении грузинского правительства.

"Решение об отмене встречи принято из-за участия Элины Валтонен в незаконном митинге и распространении ложных заявлений", - говорится в сообщении.

Накануне Элина Валтонен встретилась с протестующими у здания парламента Грузии в Тбилиси.