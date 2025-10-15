Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026
    Премьер Грузии отменил встречу с главой МИД Финляндии

    • 15 октября, 2025
    • 10:14
    Премьер Грузии отменил встречу с главой МИД Финляндии

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отменил встречу с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен, которая в настоящее время находится с визитом в стране.

    Как сообщает Report cо ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в заявлении грузинского правительства.

    "Решение об отмене встречи принято из-за участия Элины Валтонен в незаконном митинге и распространении ложных заявлений", - говорится в сообщении.

    Накануне Элина Валтонен встретилась с протестующими у здания парламента Грузии в Тбилиси.

    Лента новостей