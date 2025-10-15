Gürcüstanın Baş naziri ATƏT-in sədri ilə görüşünü ləğv edib
Region
- 15 oktyabr, 2025
- 10:20
Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze hazırda ölkədə səfərdə olan ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, Finlandiyanın xarici işlər naziri Elina Valtonenlə görüşünü ləğv edib.
"Report" Gürcüstan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkə hökumətinin bəyanatında deyilir.
"Bu qərar Elina Valtonenin qanunsuz mitinqdə iştirakı və yalan bəyanatlar yayması ilə əlaqədar qəbul edilib", - məlumatda qeyd olunur.
Dünən Elina Valtonen Tbilisidə Gürcüstan parlamentinin binası qarşısında etirazçılarla görüşüb.
Son xəbərlər
11:05
Aydın Kərimov: "Şuşada daha 45 binanın tikintisinə başlanılıb"İnfrastruktur
11:00
Xankəndidə III Milli Şəhərsalma Forumu işinə başlayıbİnfrastruktur
10:59
"Zabrat maşınqayırma zavodu"nun nizamnamə kapitalı 25 % azaldılırBiznes
10:57
Tural Hacılı: "Azərbaycan Belarusa məhsul ixracını 77 % artırıb"Biznes
10:50
Azərbaycan TANAP ilə qaz nəqlini 2 %-dən çox artırıbEnergetika
10:48
Azərbaycanda böyük reabilitasiya mərkəzinin açılışına hazırlıq gedirTurizm
10:45
Foto
Hadrutda gənc energetiklərin innovasiya və ustalıq müsabiqəsinə start verilibEnergetika
10:41
Sədr müavini: "Sağlamlıq və tibbi turizmdə rəqabət artmaqdadır"Turizm
10:38