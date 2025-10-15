İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026

    Gürcüstanın Baş naziri ATƏT-in sədri ilə görüşünü ləğv edib

    Region
    15 oktyabr, 2025
    • 10:20
    Gürcüstanın Baş naziri ATƏT-in sədri ilə görüşünü ləğv edib

    Gürcüstanın Baş naziri İrakli Kobaxidze hazırda ölkədə səfərdə olan ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, Finlandiyanın xarici işlər naziri Elina Valtonenlə görüşünü ləğv edib.

    "Report" Gürcüstan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkə hökumətinin bəyanatında deyilir.

    "Bu qərar Elina Valtonenin qanunsuz mitinqdə iştirakı və yalan bəyanatlar yayması ilə əlaqədar qəbul edilib", - məlumatda qeyd olunur.

    Dünən Elina Valtonen Tbilisidə Gürcüstan parlamentinin binası qarşısında etirazçılarla görüşüb.

    Премьер Грузии отменил встречу с главой МИД Финляндии

