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Премьер Грузии: Бидзина Иванишвили принял невиданное решение

Премьер Грузии: Бидзина Иванишвили принял невиданное решение
© Report/ Elshan Baba

"Председатель правящей партии Грузии Бидзина Иванишвили принял невиданное решение".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сказал премьер-министр страны Мамука Бахтадзе.

По его словам, решение о проведении парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе было всесторонне обсуждено, и команда приняла решение единогласно.

Премьер-министр отметил, что по инициативе правящей партии планировалось перейти к пропорциональной избирательной системе с 2024 года: "В решение по данному вопросу внесено изменение. Посредством пропорциональной системы в парламенте будет представлено больше партий, и это поможет полному установлению в Грузии парламентской демократии".

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