Правящая партия Грузии согласилась на одно из требований протестующих - ОБНОВЛЕНО

"Парламентские выборы в Грузии в 2020 году пройдут по пропорциональной избирательной системе".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили.

По его словам, решение об этом принято в связи с проблемами, с которыми столкнулась страна.

Отметим, что проведение выборов по пропорциональной избирательной системе являлось одним из требований участников акции протеста.

*** 12:16

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили выступит со специальным заявлением.

Как сообщает грузинское бюро Report, ожидается, что в ближайшие минуты заявление будет озвучено в центральном офисе партии.

Отметим, что сегодня состоялось заседание Политического совета партии "Грузинская мечта", а затем заседание возглавляемого партией парламентского большинства. На обеих заседаниях были обсуждены наблюдающиеся в последние дни в стране процессы и требования митингующих.