Премьер Британии завтра посетит Турцию с визитом
В регионе
- 26 октября, 2025
- 17:24
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер завтра прибудет в Анкару с визитом по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом сообщил пресс-секретарь администрации президента Турции Бурханеддин Дуран в соцсети Х.
По его словам, в ходе встреч с британским министром будут обсуждаться двусторонние отношения, основанные на тесном союзе, а также актуальные региональные и международные вопросы.
