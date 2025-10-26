Britaniyanın Baş naziri Türkiyəyə gedir
Region
- 26 oktyabr, 2025
- 17:19
Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmerin sabah Türkiyəyə səfəri başlayır.
"Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, səfər Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın dəvəti ilə baş tutur.
Türkiyə Prezident Administrasiyasının sözçüsü Burhanəddin Duran "X"də yazıb ki, britaniyalı nazirlə keçiriləcək görüşlərdə Türkiyə-Böyük Britaniya münasibətləri, onların sıx müttəfiqliyinə əsaslanan, eləcə də mövcud regional və beynəlxalq məsələləri müzakirə olunacaq".
