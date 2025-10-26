İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Britaniyanın Baş naziri Türkiyəyə gedir

    Region
    • 26 oktyabr, 2025
    • 17:19
    Britaniyanın Baş naziri Türkiyəyə gedir

    Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmerin sabah Türkiyəyə səfəri başlayır.

    "Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, səfər Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın dəvəti ilə baş tutur.

    Türkiyə Prezident Administrasiyasının sözçüsü Burhanəddin Duran "X"də yazıb ki, britaniyalı nazirlə keçiriləcək görüşlərdə Türkiyə-Böyük Britaniya münasibətləri, onların sıx müttəfiqliyinə əsaslanan, eləcə də mövcud regional və beynəlxalq məsələləri müzakirə olunacaq".

    Kir Starmer Türkiyə Rəcəb Tayyib Ərdoğan
    Премьер Британии завтра посетит Турцию с визитом

    Son xəbərlər

    17:49

    Litva Prezidenti Belarusla sərhədi bağlamağı təklif edir

    Digər ölkələr
    17:45

    Putin orduda "Burevestnik"in raketi üçün infrastrukturun hazırlanmasını tapşırıb

    Region
    17:34

    Mahmud Abbas seçkilərədək Fələstinə rəhbərlik edəcək şəxsi müəyyənləşdirib

    Digər ölkələr
    17:32

    İran Suriya ilə münasibətləri bərpa etmək istəyir

    Region
    17:23

    Avropa Atletika Assosiasiyası ilin ən yaxşılarının adlarını açıqlayıb

    Fərdi
    17:23

    Rusiya öz mallarının Azərbaycan vasitəsilə Ermənistana tranzitini təşkil edir

    Region
    17:19

    Britaniyanın Baş naziri Türkiyəyə gedir

    Region
    17:13

    ABŞ-də atışma zamanı bir nəfər ölüb, xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    17:10

    Bedri Meriç: "Şəkidə asanlıqla məğlub olmuruq"

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti