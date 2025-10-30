Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Премьер Армении: TRIPP создаст новый коридор между Каспийским и Средиземным морями

    В регионе
    • 30 октября, 2025
    • 10:43
    Премьер Армении: TRIPP создаст новый коридор между Каспийским и Средиземным морями

    Благодаря развитию транспортно-коммуникационных связей на Южном Кавказе откроются новые маршруты, соединяющие Персидский и Оманский заливы с Черным морем, а также откроется новое сообщение между Каспийским и Средиземным морями.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на 8-м Парижском форуме мира, видеозапись которого он опубликовал в своих социальных сетях.

    Глава правительства подчеркнул важность реализации проекта TRIPP (42-километрового участка Зангезурского коридора, который пройдет по территории Армении - ред.) как для самой Армении, так и для Азербайджана.

    "Региональная взаимосвязанность означает, что у нас будет возможность, я имею в виду как Армению, так и Азербайджан, использовать территорию друг друга для внутренних, двусторонних и международных коммуникаций, а это означает, что через нашу территорию откроется новый маршрут международного транзита. Учитывая, что в настоящее время мир переживает кризис цепочек поставок, это действительно может стать переломным моментом для международной торговли, но также и для нашего региона", - подчеркнул Пашинян.

    Он добавил, что осознавал наличие сил, не заинтересованных в открытии региональных коммуникационных путей: "но на самом деле этот проект (TRIPP - ред.) выгоден всем игрокам".

    TRIPP Никол Пашинян Армения Азербайджан разблокировка коммуникаций
    Ermənistan Baş naziri: TRIPP Xəzər və Aralıq dənizləri arasında yeni dəhliz yaradacaq

