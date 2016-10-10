Премьер-министры Турции и России встретятся в ближайшее время

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что встреча глав правительств России и Турции состоится в ближайшее время. Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в интервью aгентству Sputnik.

"В скором времени мы проведем встречу с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Соответствующее решение мы приняли в ходе телефонной беседы. Мы делаем всесторонние шаги для развития отношений с Россией. Наши отношения будут развиваться и дальше. Это пошаговый процесс, нельзя восстановить все за один день. Но процесс движется быстрее, чем мы того ожидали", - заявил Б.Йылдырым.

Он сообщил, что ведется техническая работа по подготовке встречи.