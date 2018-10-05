Премьер-министр Украины: Переговоры о свободной торговле со странами ГУАМ нужно активизировать

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Запуск полноценной зоны свободной торговли между государствами - членами ГУАМ даст заметный толчок экономическому развитию всех стран - участниц этой организации.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Премьер призвал активизировать переговоры о свободной торговле со странами ГУАМ.

"Развитие транспортного коридора ГУАМ выходит на первый план. И здесь можно и нужно привлекать международных партнеров к реализации этого проекта. Я также поддерживаю идею совместного инновационного развития – через объединение наших научно-технических центров. Наше сотрудничество должно выйти на уровень создания общего экономического пространства", – добавил Гройсман.

Отметим, сегодня в столице Молдовы Кишиневе состоялась встреча глав правительств стран-членов ГУАМ. В заседании приняли участие вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, глава правительства Молдовы Павел Филип и украинский премьер Владимир Гройсман.