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    Премьер-министр Украины: Переговоры о свободной торговле со странами ГУАМ нужно активизировать

    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Запуск полноценной зоны свободной торговли между государствами - членами ГУАМ даст заметный толчок экономическому развитию всех стран - участниц этой организации. 

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

    Премьер призвал активизировать переговоры о свободной торговле со странами ГУАМ.

    "Развитие транспортного коридора ГУАМ выходит на первый план. И здесь можно и нужно привлекать международных партнеров к реализации этого проекта. Я также поддерживаю идею совместного инновационного развития – через объединение наших научно-технических центров. Наше сотрудничество должно выйти на уровень создания общего экономического пространства", – добавил Гройсман.

    Отметим, сегодня в столице Молдовы Кишиневе состоялась встреча глав правительств стран-членов ГУАМ. В заседании приняли участие вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, глава правительства Молдовы Павел Филип и украинский премьер Владимир Гройсман. 

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