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    Бинали Йылдырым обнародовал новый состав правительства Турции

    Мевлют Чавушоглу остался на посту главы МИД Турции

    Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым обнародовал новый состав правительства.

    Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, министр юстиции Бекир Боздаг и министр обороны Фикри Ишик назначены на пост вице-премьера.

    Еще одним вице-премьером стал депутат от Партии справедливости и развития Хакан Чавушоглу.

    Министром труда и социальной защиты Турции стала Жюлиде Сарыэроглу.

    На пост главы минюста Турции назначен Абдульхамит Гюль.

    Мевлют Чавушоглу остался на посту главы МИД Турции. Берат Албайрак также сохранил пост министра энергетики и природных ресурсов.

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