Премьер Грузии: Мы нацелены на то, чтобы стать членами НАТО и Евросоюза

Тбилиси. 23 января. REPORT.AZ/ "Главная мечта Грузии - стать членом НАТО, и мы полностью верны этому желанию".

Как сообщает местное бюро Report, об этом премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе сказал в интервью американскому каналу CNBC TV.

Она отметил, что большая часть населения Грузии поддерживает интеграцию в НАТО: "Грузия нацелена на членство в НАТО и ЕС. Если оглянуться назад, то увидим, что за последние годы Грузия на этом пути добилась больших успехов. В прошлом году во время конференции в Брюсселе НАТО еще раз подтвердил, что Грузия когда-нибудь станет членом Альянса. Поэтому мы получили поддержку и хотим поднять отношения с НАТО на новый уровень".

М.Бахтадзе отметил, что цель Грузии в том, чтобы стать экономическим узлом в регионе: "Грузия с географической точки зрения "естественный кандидат", чтобы стать экономическим хабом. Наша страна - это своего рода ворота для 8-ми стран, не имеющих выхода к морю. Население этих стран составляет около 100 млн человек и это самые стремительно развивающиеся в мире потребительские рынки".