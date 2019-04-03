Премьер Армении прибыл в суд для дачи показаний

Премьер-министр РА Никол Пашинян прибыл в суд общей юрисдикции города Еревана.

Как сообщает Report, сегодня он даст показания по делу об инциденте между членами альянса "Выход" и Артуром Айвазяном.

Премьер проходит по этому делу свидетелем.

Согласно краткому содержанию обвинительного заключения, Артуру Айвазяну предъявлено обвинение в том, что 31.03.2017 года около 22:40 во дворе здания по улице Андраника применил насилие к стороннику альянса "Выход" Айку Саркисяну, грубо нарушив общественный порядок.

Инцидент произошел за два дня до парламентских выборов – 31 марта 2017 года.

Напомним, что Артур Айвазян был приговорен к лишению свободы сроком на 15 лет за заказ и осуществление убийства важнейшего свидетеля по делу "27 октября".