Премьер: Анкара хочет сплотить Россию, США и Иран для урегулирования в Сирии

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Анкара видит свою роль в Сирии в сплочении России, США и Ирана для урегулирования сирийского кризиса.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в интервью агентству Sputnik.

"Роль Турции заключается в том, чтобы объединить, сплотить Россию, США и Иран. К тому процессу может быть также подключена и Саудовская Аравия. И, таким образом, остановить кровопролитие в регионе и предотвратить гибель невинных, беззащитных людей. Мы прилагаем усилия для того, чтобы добиться этого", — отметил турецкий премьер-министр.

По его словам, нескоординированность, несогласованность действий России и США изо дня в день усложняют ситуацию в Сирии.

Он подчеркнул, что необходимо как можно скорее достичь соглашения, найти выход из кризиса, отодвинув на задний план противостояние США и России в регионе, и во главу угла поставив жизнь и будущее людей.

Премьер-министр особо отметил, что позиции Анкары и Москвы по сирийскому кризису сблизились.

"Наши позиции сблизились. Например, Россия считает наши действия в рамках операции "Щит Евфрата" разумными и справедливыми. Следовательно, можно сказать, что в рамках процесса нормализации отношений после кризиса с самолетом, по сравнению с прошлым, наши позиции по ряду региональных проблем существенно сблизились", - заявил Б.Йылдырым.