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    Представители зарубежных медиа посетили мечеть Нур-Султан в Астане

    В регионе
    • 06 октября, 2026
    • 10:16
    Представители зарубежных медиа посетили мечеть Нур-Султан в Астане

    В рамках пресс-тура представители зарубежных медиа посетили мечеть Нур-Султан в Астане.

    Как передает корреспондент Report из Астаны, участникам пресс-тура рассказали об истории строительства мечети и ее архитектурных особенностях.

    Основная инициатива строительства мечети принадлежала первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, в честь которого она получила свое название.

    Строительство началось в 2019-м и завершилось в 2022 году. В работах приняли участие 7 300 человек из 40 стран и 350 компаний.

    Высота главного купола мечети составляет 83,2 метра, а диаметр - 62 метра. Он внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой в мире.

    Под куполом расположена люстра весом 22 тонны и диаметром 27 метров. Вместе с четырьмя другими люстрами она украшена 3,5 млн кристаллов Swarovski.

    В интерьере мечети использованы казахские национальные орнаменты и каллиграфические надписи. Стена киблы украшена мозаикой из около 25 млн элементов муранского стекла.

    Общая вместимость мечети составляет около 235 тыс. человек. Мечеть является одной из крупнейших в Центральной Азии.

    Представители зарубежных медиа посетили мечеть Нур-Султан в Астане
    Представители зарубежных медиа посетили мечеть Нур-Султан в Астане
    Представители зарубежных медиа посетили мечеть Нур-Султан в Астане
    Представители зарубежных медиа посетили мечеть Нур-Султан в Астане
    Представители зарубежных медиа посетили мечеть Нур-Султан в Астане
    Представители зарубежных медиа посетили мечеть Нур-Султан в Астане
    Мечеть Нур-Султан пресс-тур Казахстан
    Фото
    Xarici media nümayəndələri Astanadakı Nur-Sultan məscidini ziyarət ediblər
    Фото
    Foreign media representatives visit Nur-Sultan Mosque in Astana
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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