Представители зарубежных медиа посетили мечеть Нур-Султан в Астане
- 06 октября, 2026
- 10:16
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В рамках пресс-тура представители зарубежных медиа посетили мечеть Нур-Султан в Астане.
Как передает корреспондент Report из Астаны, участникам пресс-тура рассказали об истории строительства мечети и ее архитектурных особенностях.
Основная инициатива строительства мечети принадлежала первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, в честь которого она получила свое название.
Строительство началось в 2019-м и завершилось в 2022 году. В работах приняли участие 7 300 человек из 40 стран и 350 компаний.
Высота главного купола мечети составляет 83,2 метра, а диаметр - 62 метра. Он внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой в мире.
Под куполом расположена люстра весом 22 тонны и диаметром 27 метров. Вместе с четырьмя другими люстрами она украшена 3,5 млн кристаллов Swarovski.
В интерьере мечети использованы казахские национальные орнаменты и каллиграфические надписи. Стена киблы украшена мозаикой из около 25 млн элементов муранского стекла.
Общая вместимость мечети составляет около 235 тыс. человек. Мечеть является одной из крупнейших в Центральной Азии.