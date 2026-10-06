В рамках пресс-тура представители зарубежных медиа посетили мечеть Нур-Султан в Астане.

Как передает корреспондент Report из Астаны, участникам пресс-тура рассказали об истории строительства мечети и ее архитектурных особенностях.

Основная инициатива строительства мечети принадлежала первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, в честь которого она получила свое название.

Строительство началось в 2019-м и завершилось в 2022 году. В работах приняли участие 7 300 человек из 40 стран и 350 компаний.

Высота главного купола мечети составляет 83,2 метра, а диаметр - 62 метра. Он внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой в мире.

Под куполом расположена люстра весом 22 тонны и диаметром 27 метров. Вместе с четырьмя другими люстрами она украшена 3,5 млн кристаллов Swarovski.

В интерьере мечети использованы казахские национальные орнаменты и каллиграфические надписи. Стена киблы украшена мозаикой из около 25 млн элементов муранского стекла.

Общая вместимость мечети составляет около 235 тыс. человек. Мечеть является одной из крупнейших в Центральной Азии.