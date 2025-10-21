Представители полиции и СК Армении вновь посетили мэрию Гюмри
В регионе
- 21 октября, 2025
- 16:22
Представители полиции и Следственного комитета (СК) Армении вновь посетили мэрию Гюмри.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в сообщении, распространенном на странице мэрии Гюмри в соцсетях.
"Мэр Вардан Гукасян со вчерашнего дня арестован. Что именно ищут сотрудники правоохранительных органов в его кабинете, пока непонятно", - сказано в сообщении.
Следственные действия идут в рамках дела об участии в массовых беспорядках (в ходе вчерашнего задержания мэра), препятствовании правосудию и вмешательству в законную деятельность должностного лица, отметили в СК.
Сегодня стало известно о том, что Антикоррупционный суд арестовал мэра Гюмри на два месяца.
Последние новости
16:52
Президенты Азербайджана и Казахстана посетили Международный центр ИИ Alem.aiВнешняя политика
16:52
В Эфиопии 14 человек погибли в результате крушения поездаДругие страны
16:40
Кобахидзе назвал правильным решение Германии отозвать посла в ТбилисиВ регионе
16:39
Фото
АПБА предупредило о риске распространения инфекций на региональных рынкахЗдоровье
16:34
Суд удовлетворил ходатайство Рубена Варданяна об отказе от адвокатаПроисшествия
16:30
Фото
Состоялся обмен азербайджано-казахстанскими документами - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
16:30
Швеция через Всемирный банк выделяет на поддержку Украины 35 млн евроДругие страны
16:29
АЖД запускает дополнительные рейсы по маршруту Баку-ГабалаИнфраструктура
16:22