Представители полиции и СК Армении вновь посетили мэрию Гюмри

Представители полиции и Следственного комитета (СК) Армении вновь посетили мэрию Гюмри.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в сообщении, распространенном на странице мэрии Гюмри в соцсетях.

"Мэр Вардан Гукасян со вчерашнего дня арестован. Что именно ищут сотрудники правоохранительных органов в его кабинете, пока непонятно", - сказано в сообщении.

Следственные действия идут в рамках дела об участии в массовых беспорядках (в ходе вчерашнего задержания мэра), препятствовании правосудию и вмешательству в законную деятельность должностного лица, отметили в СК.

Сегодня стало известно о том, что Антикоррупционный суд арестовал мэра Гюмри на два месяца.