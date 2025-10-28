Представители Грузии и Армении обсудили мирный процесс между Баку и Ереваном
Первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский встретился с председателем Комитета по науке, образованию, культуре, диаспоре, спорту и молодежи Национального собрания Армении Сисаком Габриеляном.
Как сообщает грузинское бюро Report, стороны обсудили двусторонние отношения дружбы и сотрудничества, а также региональные вопросы.
"Переговорный процесс между Азербайджаном и Арменией при поддержке США имеет особое значение для установления мира на Южном Кавказе. Мы надеемся, что эти переговоры будут успешно завершены", – заявил Вольский.
Стороны также подчеркнули необходимость расширения сотрудничества Армении и Грузии в области образования и культуры.
