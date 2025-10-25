Представители Госдепартамента США посетят Казахстан и Узбекистан

Специальный посланник США по делам Южной и Центральной Азии Серджио Гор и заместитель госсекретаря Кристофер Ландау совершат визит в Казахстан и Узбекистан с 26 по 30 октября.

Как передает Report, об этом сообщает Госдеп США.

В ходе поездки представители США проведут встречи с правительственными структурами двух стран для обсуждения широкого круга вопросов, включая развитие экономического сотрудничества и укрепление региональной безопасности.

"США продолжат сотрудничество с центральноазиатскими партнерами для укрепления отношений и расширения торгово-экономических связей. Также американская сторона намерена углубить двустороннее сотрудничество и отметить десятилетие партнерства США и стран Центральной Азии в рамках дипломатической платформы "C5+1", - говорится в заявлении.