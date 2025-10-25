Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025

    Представители Госдепартамента США посетят Казахстан и Узбекистан

    В регионе
    • 25 октября, 2025
    • 09:38
    Представители Госдепартамента США посетят Казахстан и Узбекистан

    Специальный посланник США по делам Южной и Центральной Азии Серджио Гор и заместитель госсекретаря Кристофер Ландау совершат визит в Казахстан и Узбекистан с 26 по 30 октября.

    Как передает Report, об этом сообщает Госдеп США.

    В ходе поездки представители США проведут встречи с правительственными структурами двух стран для обсуждения широкого круга вопросов, включая развитие экономического сотрудничества и укрепление региональной безопасности.

    "США продолжат сотрудничество с центральноазиатскими партнерами для укрепления отношений и расширения торгово-экономических связей. Также американская сторона намерена углубить двустороннее сотрудничество и отметить десятилетие партнерства США и стран Центральной Азии в рамках дипломатической платформы "C5+1", - говорится в заявлении.

    Узбекистан Казахстан Госдеп США визит
    ABŞ rəsmiləri Qazaxıstan və Özbəkistana səfər edəcəklər

    Последние новости

    10:00

    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру активов (01.10.2025)

    Финансы
    09:59

    Премьер Таиланда пропустит подписание соглашения о прекращении огня с Камбоджей

    Другие страны
    09:55
    Фото

    В Сумгайыте проходит конференция по трансплантации органов от посмертных доноров

    Внешняя политика
    09:49

    В Азербайджане около 700 человек дали согласие на посмертное донорство органов

    Здоровье
    09:41

    В Баку состоится концерт и фейерверк в честь Дня Победы

    Внутренняя политика
    09:38

    Представители Госдепартамента США посетят Казахстан и Узбекистан

    В регионе
    09:29

    Парламент Вьетнама назначил двух новых вице-премьеров и трех министров

    Другие страны
    09:26

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.10.2025)

    Финансы
    09:18

    Азербайджанские боксеры прошли в финал чемпионата Европы

    Индивидуальные
    Лента новостей