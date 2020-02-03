Представители ЦИК Грузии будут наблюдать за выборами в Азербайджане

Центризбирком Грузии утвердил состав делегации, которая прибудет в Азербайджан для наблюдения за парламентскими выборами, которые состоятся 9 февраля.

Об этом грузинскому бюро Report сообщила пресс-секретарь ЦИК Грузии Анна Микеладзе.

По ее словам, в состав делегации вошли пять человек.

"Это - зампред Центризбиркома Георгий Шарабидзе, секретарь Георгий Джавахишвили, руководитель юридического отдела ЦИК Георгий Дзагания, глава департамента человеческих ресурсов Георгий Каландаришвили и директор Центра по развитию избирательной системы, реформ и тренингов Натиа Заалишвили", - добавила А.Микеладзе.