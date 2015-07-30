​Представитель МИД Турции и глава курдов Ирака обсудили вопрос борьбы с ИГ

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Первый заместитель министра иностранных дел Турции Феридун Синирлиоглу провелв Эрбиле переговоры с главой регионального правления на севере Ирака Масудом Барзани, сообщает Report со ссылкой на TRT.

В ходе переговоров обсуждались воздушные операции Турции в Сирии и Ираке.

Согласно информации, полученной из дипломатических источников, во время переговоров, которые проходили в официальной резиденции Барзани, рассматривались такие вопросы, как отношения между Турцией и региональным правлением на севере Ирака, борьба с террористической организацией ИГ и трансграничная операция Турции против террористической организации "Рабочая партия Курдистана".

Синирлиоглу, как ожидается, проведет встречу и с премьер-министром регионального правления на севере Ирака Нечирваном Барзани.