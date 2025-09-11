Представитель Госдепартамента США отправился в Армению
В регионе
- 11 сентября, 2025
- 19:33
Высокопоставленный чиновник Бюро по европейским и евразийским делам Госдепартамента США Брендэн Ханрахан посетит Армению 11–12 сентября.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает посольство США в Ереване.
"Этот визит подчеркивает приверженность США и Армении содействию миру и стабильности в регионе. Развивая основы нашего стратегического партнерства, мы продолжаем укреплять двусторонние связи и изучать возможности сотрудничества в ключевых сферах, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении.
Последние новости
19:55
В Агдаме арестованы четверо подозреваемых в сексуальном насилии над 16-летней девушкойПроисшествия
19:53
Заседание Совбеза ООН по инциденту с БПЛА в Польше состоится 12 сентябряДругие страны
19:48
ФРГ расширит патрулирование воздушного пространства над ПольшейДругие страны
19:33
Представитель Госдепартамента США отправился в АрмениюВ регионе
19:32
ВОЗ: Почти 500 тыс. афганцев нуждаются в медицинской помощи после землетрясенияДругие страны
19:31
Сердар Кылыч: Зангезурский коридор имеет значение не только для Турции и Армении, но и для Центральной АзииВ регионе
19:28
Польша направит 40 тысяч военных к границе с Россией и БеларусьюДругие
19:25
Сменился руководитель дочерней компании АЖДИнфраструктура
19:23