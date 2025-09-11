Представитель Госдепартамента США отправился в Армению

Высокопоставленный чиновник Бюро по европейским и евразийским делам Госдепартамента США Брендэн Ханрахан посетит Армению 11–12 сентября.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает посольство США в Ереване.

"Этот визит подчеркивает приверженность США и Армении содействию миру и стабильности в регионе. Развивая основы нашего стратегического партнерства, мы продолжаем укреплять двусторонние связи и изучать возможности сотрудничества в ключевых сферах, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении.