Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша

    Представитель Госдепартамента США отправился в Армению

    В регионе
    • 11 сентября, 2025
    • 19:33
    Представитель Госдепартамента США отправился в Армению

    Высокопоставленный чиновник Бюро по европейским и евразийским делам Госдепартамента США Брендэн Ханрахан посетит Армению 11–12 сентября.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает посольство США в Ереване.

    "Этот визит подчеркивает приверженность США и Армении содействию миру и стабильности в регионе. Развивая основы нашего стратегического партнерства, мы продолжаем укреплять двусторонние связи и изучать возможности сотрудничества в ключевых сферах, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении.

    США Армения Госдепартамент США
    ABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Ermənistana yola düşüb

    Последние новости

    19:55

    В Агдаме арестованы четверо подозреваемых в сексуальном насилии над 16-летней девушкой

    Происшествия
    19:53

    Заседание Совбеза ООН по инциденту с БПЛА в Польше состоится 12 сентября

    Другие страны
    19:48

    ФРГ расширит патрулирование воздушного пространства над Польшей

    Другие страны
    19:33

    Представитель Госдепартамента США отправился в Армению

    В регионе
    19:32

    ВОЗ: Почти 500 тыс. афганцев нуждаются в медицинской помощи после землетрясения

    Другие страны
    19:31

    Сердар Кылыч: Зангезурский коридор имеет значение не только для Турции и Армении, но и для Центральной Азии

    В регионе
    19:28

    Польша направит 40 тысяч военных к границе с Россией и Беларусью

    Другие
    19:25

    Сменился руководитель дочерней компании АЖД

    Инфраструктура
    19:23

    Минэнерго США: В ЕС нужно заменить российский СПГ американским

    Другие страны
    Лента новостей