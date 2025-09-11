İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    ABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Ermənistana yola düşüb

    Region
    • 11 sentyabr, 2025
    • 19:45
    ABŞ Dövlət Departamentinin Avropa və Avrasiya Məsələləri Bürosunun yüksək vəzifəli rəsmisi Brendan Hanrahan sentyabrın 11-12-də Ermənistanda səfərdə olacaq.

    "Report" Ermənistan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin İrəvandakı səfirliyi məlumat yayıb.

    "Bu səfər ABŞ və Ermənistanın regionda sülh və sabitliyin təşviqinə sadiqliyini vurğulayır. Strateji tərəfdaşlığımızın əsaslarını inkişaf etdirərək, biz ikitərəfli əlaqələri gücləndirməyə və qarşılıqlı maraq doğuran əsas sahələrdə əməkdaşlıq imkanlarını araşdırmağa davam edirik", - məlumatda qeyd olunub.

    ABŞ Dövlət Departamenti Brendan Hanrahan
    Представитель Госдепартамента США отправился в Армению

